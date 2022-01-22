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В Улан-Удэ из-за утечки отключали отопление

В Улан-Удэ из-за утечки отключали отопление
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Без тепла остались жильцы одного дома

В пятницу, 21 января, в Улан-Удэ отключали отопление жителям двухэтажного деревянного многоквартирного дома на улице Кундо, 9. Произошло это из-за утечки на трубопроводе.

Без тепла жильцы остались в 10.35 часов.

В 12:05 отопление потребителям было восстановлено. Специалисты заменили аварийный участок по обратному трубопроводу на стальной трубе.

Оперативные службы города уточняют, что время отключения составило 1 час 30 минут. 
отключение тепла

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