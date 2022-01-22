Без тепла остались жильцы одного дома
В пятницу, 21 января, в Улан-Удэ отключали отопление жителям двухэтажного деревянного многоквартирного дома на улице Кундо, 9. Произошло это из-за утечки на трубопроводе.
Без тепла жильцы остались в 10.35 часов.
В 12:05 отопление потребителям было восстановлено. Специалисты заменили аварийный участок по обратному трубопроводу на стальной трубе.
Оперативные службы города уточняют, что время отключения составило 1 час 30 минут.
В Улан-Удэ из-за утечки отключали отопление
Происшествия, Фото:
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