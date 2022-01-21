Авария произошла в пригородном районе
Сегодня в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП. Авария случилась на дороге между Иволгинском и Хурамшой, видео появилось в сторис паблика dtp_03.
Очевидец запечатлел как минимум две столкнувшиеся машины. Обе в результате столкновения оказались в кювете.
Пострадавших в аварии нет, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
- Сотрудники ГИБДД выезжали на место. Участники отказались от оформления ДТП, - уточнили в Госавтоинспекции.
Сегодня днём на улице Кабанская в Улан-Удэ столкнулись три автомобиля. Двух детей после аварии доставили в больницу для осмотра.
В Бурятии в результате ДТП автомобили съехали в кювет
Происшествия, Фото:
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