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В Улан-Удэ жильцов дома эвакуировали из-за дорожной сумки

В Улан-Удэ жильцов дома эвакуировали из-за дорожной сумки
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Стала известна причина переполоха в доме на улице Терешковой

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём в Улан-Удэ эвакуировали жильцов многоквартирного дома на улице Терешковой. Оперативные службы также оцепили территорию.

Причиной произошедшего стала найденная в подъезде бесхозная сумка, подтвердили в Росгвардии по Бурятии.

- Сегодня днём поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома по улице Терешковой обнаружена бесхозная сумка. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования. Все экстренные службы прибыли на место происшествия. Сотрудники Росгвардии и МВД организовали эвакуацию жильцов дома и произвели оцепление прилегающей территории, - сообщили в управлении.

В ходе осмотра взрывотехники ОМОН установили, что это дорожная сумка с личными вещами и документами. Никакой опасности вещи не представляют. 
Росгвардия эвакуация

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