В Улан-Удэ пожарные деблокировали из грузовика пострадавшего в ДТП









32-летний водитель грузовика не пострадал. Травму «рвано-ушибленная рана левой голени» получил пассажир. После осмотра он был отпущен домой.



- Водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Сегодня днём на улице Кабанская в Улан-Удэ





32-летний водитель грузовика не пострадал. Травму «рвано-ушибленная рана левой голени» получил пассажир. После осмотра он был отпущен домой.- Водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Сегодня днём на улице Кабанская в Улан-Удэ столкнулись три автомобиля . Двух детей после аварии доставили в больницу для осмотра.

Вчера, 20 января, в 23.30 на улице Бограда в Улан-Удэ грузовик Toyota Dyna врезался в электроопору.На место прибыли инспекторы ГИБДД, а также пожарные и медики Территориального центра медицины катастроф. Помощь пожарных оказалась весьма кстати, так как пострадавшего из грузовика пришлось деблокировать.- Сотрудники пожарно-спасательной части 72 с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента произвели деблокировку мужчины. Совместно со специалистами медицины катастроф мужчине была оказана первая помощь, после чего его доставили в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.