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В Улан-Удэ пожарные деблокировали из грузовика пострадавшего в ДТП

В Улан-Удэ пожарные деблокировали из грузовика пострадавшего в ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Водитель и пассажир были пьяны

Вчера, 20 января, в 23.30 на улице Бограда в Улан-Удэ грузовик Toyota Dyna врезался в электроопору.

На место прибыли инспекторы ГИБДД, а также пожарные и медики Территориального центра медицины катастроф. Помощь пожарных оказалась весьма кстати, так как пострадавшего из грузовика пришлось деблокировать.

- Сотрудники пожарно-спасательной части 72 с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента произвели деблокировку мужчины. Совместно со специалистами медицины катастроф мужчине была оказана первая помощь, после чего его доставили в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



32-летний водитель грузовика не пострадал. Травму «рвано-ушибленная рана левой голени» получил пассажир. После осмотра он был отпущен домой.

- Водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сегодня днём на улице Кабанская в Улан-Удэ столкнулись три автомобиля. Двух детей после аварии доставили в больницу для осмотра.


ДТП

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