На места работают экстренные службы
В Улан-Удэ эвакуировали жильцов дома по улице Терешковой в Улан-Удэ. На месте работают оперативные службы, в том числе взрывотехники ОМОН. Прилегающую территорию оцепили.
Как стало известно «Байкал-Daily», в подъезде дома обнаружили бесхозную сумку.
15 января оцепляли аэропорт «Байкал». Неизвестный сообщил, что в воздушную гавань приземлится самолёт со взрывчаткой. К счастью, сообщение оказалось ложным.
В конце декабря прошлого года горожан обеспокоила бесхозная коробка возле столовой в центре Улан-Удэ. По сигналу сюда прибыли экстренные службы. Как оказалось, коробка была набита вафельными стаканчиками мороженого.
В Улан-Удэ эвакуировали жильцов многоквартирного дома
Происшествия, Фото:
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