В Улан-Удэ после ДТП в больницу увезли двух детей











Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП на улице Кабанская в Улан-Удэ, где столкнулись три автомобиля.- По предварительным данным, сегодня около 12 часов 26-летний водитель автомобиля Honda Inspire совершил столкновение с автомобилем Toyota Caldina под управлением водителя 1990 года рождения. После чего Toyota Caldina совершила столкновение с автомобилем Honda HR-V, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП в больницу для осмотра увезли детей – мальчиков пяти и семи лет. Они ехали в Toyota. Оба перевозились с использованием детских удерживающих устройств.