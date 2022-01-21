На Байкале поймали браконьеров с омулем и 55-метровой сетью

Происшествия, Фото: из архива

Браконьеров задержали в проливе Малое Море



Запрещённые орудия лова и омуль обнаружили в салоне автомобиля, передвигающегося по льду Байкала в проливе Малое Море в Прибайкальском национальном парке.



- Передвигающийся УАЗ привлек внимание инспекторов патрульной группы, и они остановили автомобиль. В салоне была обнаружена 55-метровая сеть, пешня и 11 хвостов байкальского эндемика. Оказалось, что водитель и его спутник – жители села Сахюрта Ольхонского района выловили сетями омуль, что противоречит региональным правилам рыболовства. Так, лов байкальского омуля в проливе Малое Море разрешён с только 1 февраля, до распаления льда. Сейчас же действует «нерестовый» запрет, - сообщили в пресс-службе ФБГУ «Заповедного Прибайкалья».



Мужчины не стали скрывать факт нарушения закона, в отношении них составлен протокол.



Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по незаконной добыче, которая предусматривает штраф в размере 300 тысяч рублей или наказание в виде лишения свободы до двух лет.



