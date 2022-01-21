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Иностранец пытался подкупить полицейских в Иркутской области

Иностранец пытался подкупить полицейских в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вместо административной ответственности мужчине грозит уголовная

В городе Нижнеудинске Иркутской области на железнодорожном вокзале 40-летний иностранец пытался подкупить транспортных полицейских.

Стражи порядка хотели привлечь мужчину к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Мужчина предложил правоохранителям одну тысячу рублей.

Теперь, помимо ответственности за совершение административного правонарушения, ему грозит уже уголовная. Покушение на мелкое взяточничество - уголовно наказуемое деяние. Наказание по этой статье – до года лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
взятка

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