Иностранец пытался подкупить полицейских в Иркутской области

Вместо административной ответственности мужчине грозит уголовная



В городе Нижнеудинске Иркутской области на железнодорожном вокзале 40-летний иностранец пытался подкупить транспортных полицейских.



Стражи порядка хотели привлечь мужчину к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Мужчина предложил правоохранителям одну тысячу рублей.



Теперь, помимо ответственности за совершение административного правонарушения, ему грозит уже уголовная. Покушение на мелкое взяточничество - уголовно наказуемое деяние. Наказание по этой статье – до года лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

