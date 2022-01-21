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В Бурятии двое забайкальцев попались на сборе «зимухи»

В Бурятии двое забайкальцев попались на сборе «зимухи»
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские поймали молодых людей, когда они несли мешки

Ночью 20 января в Мухоршибирском районе Бурятии недалеко от села Зандин полицейские задержали двух жителей Забайкальского края. Гости из соседнего региона собирали так называемую «зимуху» - зимние остатки дикой конопли.

Молодых людей задержали, когда они несли мешки с «урожаем» к машине.

Общий вес изъятого полицейскими наркотического средства составил около пяти килограммов.

- Гражданам было предложено пройти процедуру освидетельствования на предмет употребления запрещённых веществ. Один из них – 24-летний забайкалец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу – от её прохождения отказался. В отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Ожидается результат по итогам освидетельствования его приятеля, который ранее уголовному преследованию не подвергался, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Постоянного источника дохода задержанные не имеют. Они подрабатывают проведением отделочных ремонтных работ.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. 
наркотики марихуана

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