В Бурятии вода из ручья топит дорогу

В Заиграевском районе Бурятии просёлочную дорогу топит наледными водами. Из берегов вышел ручей Грязнуха.
- Днём 20 января поступило сообщение о том, что на ручье Грязнуха между селом Эрхирик сельского поселения «Дабатуйское» и СНТ «Автодорожник» образовалась наледь. Наблюдается переход наледи через просёлочную дорогу протяжённостью 10 метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
видео – «Заиграево-инфо»
Угрозы жилым домам нет.
На место выезжала рабочая группа от администрации Заиграевского района. Сейчас организованы работы по отводу наледи. С использованием спецтехники проведено углубление русла ручья протяженностью 700 м, на глубину 70 см.
Работы по обустройству отводных каналов продолжаются.
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