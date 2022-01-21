Погибшему был всего 21 год
19 января в Чите обнаружили тело молодого человека, погибшего при разборе дома. Проводится доследственная проверка.
Следователи совместно с сотрудниками полиции осмотрели место происшествия, а также тело. Установлена личность погибшего, это 21-летний житель Читы. Признаков криминального характера смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не выявлено. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин его смерти. Опрошены свидетели и очевидцы.
По предварительным данным, мужчина был смертельно травмирован при разборе жилого деревянного дома по улице Кайдаловской.
По результатам доследственной проверки правовое решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Читинец погиб, разбирая деревянный дом
Происшествия, Фото:
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