Читинец погиб, разбирая деревянный дом

Погибшему был всего 21 год



19 января в Чите обнаружили тело молодого человека, погибшего при разборе дома. Проводится доследственная проверка.



Следователи совместно с сотрудниками полиции осмотрели место происшествия, а также тело. Установлена личность погибшего, это 21-летний житель Читы. Признаков криминального характера смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не выявлено. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин его смерти. Опрошены свидетели и очевидцы.



По предварительным данным, мужчина был смертельно травмирован при разборе жилого деревянного дома по улице Кайдаловской.



По результатам доследственной проверки правовое решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.





