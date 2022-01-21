 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 января

20 января

Популярное

Читинец погиб, разбирая деревянный дом

Читинец погиб, разбирая деревянный дом
Происшествия,  Фото:pexels.com
Погибшему был всего 21 год

19 января в Чите обнаружили тело молодого человека, погибшего при разборе дома. Проводится доследственная проверка.

Следователи совместно с сотрудниками полиции осмотрели место происшествия, а также тело. Установлена личность погибшего, это 21-летний житель Читы. Признаков криминального характера смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не выявлено. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин его смерти. Опрошены свидетели и очевидцы.

По предварительным данным, мужчина был смертельно травмирован при разборе жилого деревянного дома по улице Кайдаловской.

По результатам доследственной проверки правовое решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.


смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Собака Ким помогла раскрыть кражу в Чите
Собака Ким помогла раскрыть кражу в Чите
Происшествия, 21.01.2022
Собака прошла по следу два километра
Гертруда учуяла марихуану у мужчины возле вокзала Улан-Удэ
Гертруда учуяла марихуану у мужчины возле вокзала Улан-Удэ
Происшествия, 20.01.2022
Наркотики обнаружили у мужчины, приехавшего из соседнего региона
Золотодобытчики вытесняют редких тигров из ареала на Дальнем Востоке
Золотодобытчики вытесняют редких тигров из ареала на Дальнем Востоке
Происшествия, 20.01.2022
Директор лесоохотничьего хозяйства в Хабаровском крае называет происходящее на территории не иначе, как «безумие»
В Бурятии горел автомобиль
В Бурятии горел автомобиль
Происшествия, 20.01.2022
Возгорание потушили за три минуты
Житель Бурятии сошёл с рейса, чтобы украсть красную икру
Житель Бурятии сошёл с рейса, чтобы украсть красную икру
Происшествия, 20.01.2022
Улан-удэнец присвоил икру, которую ему передали в сахалинском аэропорту для другого
Улан-удэнцев, продающих вещи, вовсю обманывают мошенники
Улан-удэнцев, продающих вещи, вовсю обманывают мошенники
Происшествия, 20.01.2022
Одну доверчивую женщину обманули через сервис безопасных сделок
В Бурятии воробей оставил без света почти две тысячи человек
В Бурятии воробей оставил без света почти две тысячи человек
Происшествия, 20.01.2022
Аварийное отключение произошло в пригородном районе
В Бурятии пожарные отстояли жилой дом
В Бурятии пожарные отстояли жилой дом
Происшествия, 20.01.2022
Сгорела кладовка и часть крыши
В Бурятии «чёрные» лесорубы хотели увезти деревья на «Москвиче»
В Бурятии «чёрные» лесорубы хотели увезти деревья на «Москвиче»
Происшествия, 20.01.2022
«Чёрные» лесорубы бросились врассыпную, увидев лесников
В Улан-Удэ у подъезда дома нашли труп убитого мужчины
В Улан-Удэ у подъезда дома нашли труп убитого мужчины
Происшествия, 20.01.2022
Двое мужчин до смерти избили жертву, вступившись за женщину
В Улан-Удэ поймали глупого вора
В Улан-Удэ поймали глупого вора
Происшествия, 20.01.2022
Вор «засветил» свой паспорт, продавая украденные инструменты
В Улан-Удэ выставили на продажу красивую дату свадьбы
В Улан-Удэ выставили на продажу красивую дату свадьбы
Происшествия, 20.01.2022
Объявление, вероятно, разместили мошенники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^