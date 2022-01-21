Собака Ким помогла раскрыть кражу в Чите

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Собака прошла по следу два километра



Ночью воры проникли на территорию строящегося предприятия в Чите и украли 10 радиаторов отопления общей стоимость 40 тысяч рублей. Судя по следам на снегу, украденное было вывезено на тележке.



Кражу помогла раскрыть служебная собака Ким. Она взяла след и прошла по нему около двух километров. Так полицейские пришли к нужному жилому многоквартирному дому.



- Несмотря на то, что следы подозреваемых периодически терялись и были затоптаны другими гражданами и транспортными средствами, немецкая овчарка смогла удержать их и продолжить поисковый путь, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Оперативники уголовного розыска провели поквартирный обход жильцов дома и установили причастность к краже двух ранее неоднократно судимых читинцев 1988 и 1976 годов рождения. Они признались в краже.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Принимаются меры по изъятию радиаторов, которые воры сдали в пункт приёма металла.



