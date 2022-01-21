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Собака Ким помогла раскрыть кражу в Чите

Собака Ким помогла раскрыть кражу в Чите
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Собака прошла по следу два километра

Ночью воры проникли на территорию строящегося предприятия в Чите и украли 10 радиаторов отопления общей стоимость 40 тысяч рублей. Судя по следам на снегу, украденное было вывезено на тележке.

Кражу помогла раскрыть служебная собака Ким. Она взяла след и прошла по нему около двух километров. Так полицейские пришли к нужному жилому многоквартирному дому.

- Несмотря на то, что следы подозреваемых периодически терялись и были затоптаны другими гражданами и транспортными средствами, немецкая овчарка смогла удержать их и продолжить поисковый путь, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Оперативники уголовного розыска провели поквартирный обход жильцов дома и установили причастность к краже двух ранее неоднократно судимых читинцев 1988 и 1976 годов рождения. Они признались в краже.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Принимаются меры по изъятию радиаторов, которые воры сдали в пункт приёма металла.

кража собаки

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