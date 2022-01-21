Собака прошла по следу два километра
Ночью воры проникли на территорию строящегося предприятия в Чите и украли 10 радиаторов отопления общей стоимость 40 тысяч рублей. Судя по следам на снегу, украденное было вывезено на тележке.
Кражу помогла раскрыть служебная собака Ким. Она взяла след и прошла по нему около двух километров. Так полицейские пришли к нужному жилому многоквартирному дому.
- Несмотря на то, что следы подозреваемых периодически терялись и были затоптаны другими гражданами и транспортными средствами, немецкая овчарка смогла удержать их и продолжить поисковый путь, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Оперативники уголовного розыска провели поквартирный обход жильцов дома и установили причастность к краже двух ранее неоднократно судимых читинцев 1988 и 1976 годов рождения. Они признались в краже.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Принимаются меры по изъятию радиаторов, которые воры сдали в пункт приёма металла.
Собака Ким помогла раскрыть кражу в Чите
Происшествия, Фото:
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