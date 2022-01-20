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В Улан-Удэ наркоман вёл себя неадекватно на заправке

В Улан-Удэ наркоман вёл себя неадекватно на заправке
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На место вызвали росгвардейцев

На автозаправочной станции в Советском районе Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны. Работник автозаправочного комплекса пожаловался им на посетителя, который мешал работать и вёл себя неадекватно.

Дебошира росгвардейцы вывели на улицу, где он попытался незаметно скинуть два маленьких свёртка. В них была завернута травянистая масса.

- Задержанный 37-летний гражданин сознался, что заготовил наркотическое вещество для личного пользования. Житель Улан-Удэ был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество – это гашиш, весом более 40 граммов, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело.
наркотики Росгвардия

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