На место вызвали росгвардейцев
На автозаправочной станции в Советском районе Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны. Работник автозаправочного комплекса пожаловался им на посетителя, который мешал работать и вёл себя неадекватно.
Дебошира росгвардейцы вывели на улицу, где он попытался незаметно скинуть два маленьких свёртка. В них была завернута травянистая масса.
- Задержанный 37-летний гражданин сознался, что заготовил наркотическое вещество для личного пользования. Житель Улан-Удэ был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество – это гашиш, весом более 40 граммов, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ наркоман вёл себя неадекватно на заправке
Происшествия, Фото:
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