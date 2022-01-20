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Улан-удэнцев, продающих вещи, вовсю обманывают мошенники

Улан-удэнцев, продающих вещи, вовсю обманывают мошенники
Происшествия,  Фото:pexels.com
Одну доверчивую женщину обманули через сервис безопасных сделок

За сутки в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило два сообщения о мошенничествах, сообщили в МВД по Бурятии.

Так, жертвой мошенников стала 30-летняя горожанка, разместившая в Интернете объявление о продаже детских вещей. Одежду она планировала продать за 1,5 тысячи рублей.

На объявление откликнулась якобы жительница Уфе. Потенциальная покупательница написала улан-удэнке в мессенджере и предложила оплатить товар через сервис безопасных сделок на сайте, а заодно – оформить курьерскую доставку. Она аргументировала: в таком случае доставка вещей до Уфы будет бесплатной.

Для того, чтобы продавец получила оплату, собеседница скинула ссылку. Пройдя по ней, необходимо было ввести данные банковской карты, в том числе, её номер и защитный код на оборотной стороне, что и сделала 30-летняя улан-удэнка.

Однако деньги ей не пришли, и «покупательница», сославшись на возможные технические неполадки, предложила провести операцию заново. А после и этой «неудавшейся попытки» посоветовала обратиться в службу технической поддержки на сайте.

При этом мошенница утверждала, что с её счета деньги списались. В результате всех манипуляций жительница столицы Бурятии лишилась 9,5 тысяч рублей.

Жертвой аналогичного обмана стала 34-летняя горожанка. Она разместила на популярной интернет-площадке объявление о продаже духового шкафа и плиты за 15 тысяч рублей, однако также столкнулась с мошенниками.

Как и в первом случае, ей предложили оформление курьерской доставки через сервис безопасных сделок на сайте. Не подозревая, что имеет дело с сайтом-двойником, женщина ввела все персональные данные банковской карты. В итоге потеряла деньги.

мошенничество

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