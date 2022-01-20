Аварийное отключение произошло в пригородном районе
В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии сегодня, 20 января, в 9:21 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 1940 абонентов, сообщается в группе «Иволга-инфо».
На месте работают две бригады РЭС. Уже установлена причина отключения.
Выяснилось, что на трансформаторной подстанции по улице Заганская в распределительное устройство залетел воробей. Произошёл выброс масла, что и привело к аварийной ситуации.
Ведутся ремонтные работы. Ориентировочным временем включения называлось 14:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные инциденты не раз происходили и в Улан-Удэ. Один из последних случаев зафиксирован в сентябре, когда птица, залетевшая в трансформаторную подстанцию, обесточила восемь улиц.
В Бурятии воробей оставил без света почти две тысячи человек
Происшествия, Фото:
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