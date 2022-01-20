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В Улан-Удэ поймали глупого вора

В Улан-Удэ поймали глупого вора
Происшествия, 
Вор «засветил» свой паспорт, продавая украденные инструменты

Днём 17 января в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило заявление о краже строительных инструментов от 31-летнего горожанина. Ущерб составил 45 тысяч рублей.

Мужчина сообщил, что имущество украли из подсобного помещения на строящемся объекте, где он с коллегами выполнял отделочные ремонтные работы. О краже он узнал утром от своего начальника.

Спустя два дня улан-удэнец обнаружил, что похожие на принадлежащие ему инструменты выставлены на продажу на популярном сотрудниками ломбарда. Тогда мужчина обратился в полицию.

- Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. По паспортным данным, оставленным в скупке, они установили злоумышленника. Им оказался бывший работник стройки - 50-летний улан-удэнец. После увольнения у мужчины остались ключи от подсобного помещения, которыми он и воспользовался при совершении кражи, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Украденное имущество – два лазерных уровня, два перфоратора, углошлифовальную машину, шуруповёрт – подозреваемый заложил в ломбард, выручив более семи тысяч рублей. Другим шуруповертом он расплатился за поездку в такси.

- Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном, за преступления против личности, жизни и здоровья. Имеет непогашенную судимость: летом прошлого года он в который раз освободился из мест лишения свободы. Подрабатывает грузчиком на одной из баз, - уточнили в МВД.

Большая часть украденных инструментов полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.
кража

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