В Улан-Удэ поймали глупого вора

Вор «засветил» свой паспорт, продавая украденные инструменты



Днём 17 января в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило заявление о краже строительных инструментов от 31-летнего горожанина. Ущерб составил 45 тысяч рублей.



Мужчина сообщил, что имущество украли из подсобного помещения на строящемся объекте, где он с коллегами выполнял отделочные ремонтные работы. О краже он узнал утром от своего начальника.



Спустя два дня улан-удэнец обнаружил, что похожие на принадлежащие ему инструменты выставлены на продажу на популярном сотрудниками ломбарда. Тогда мужчина обратился в полицию.



- Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. По паспортным данным, оставленным в скупке, они установили злоумышленника. Им оказался бывший работник стройки - 50-летний улан-удэнец. После увольнения у мужчины остались ключи от подсобного помещения, которыми он и воспользовался при совершении кражи, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Украденное имущество – два лазерных уровня, два перфоратора, углошлифовальную машину, шуруповёрт – подозреваемый заложил в ломбард, выручив более семи тысяч рублей. Другим шуруповертом он расплатился за поездку в такси.



- Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном, за преступления против личности, жизни и здоровья. Имеет непогашенную судимость: летом прошлого года он в который раз освободился из мест лишения свободы. Подрабатывает грузчиком на одной из баз, - уточнили в МВД.



Большая часть украденных инструментов полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.

