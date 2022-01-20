В Улан-Удэ у подъезда дома нашли труп убитого мужчины

Двое мужчин до смерти избили жертву, вступившись за женщину



Утром 16 января возле подъезда многоквартирного жилого дома на улице Пищевая местные жители обнаружили труп и вызвали полицию. Погибшим оказался 32-летний мужчина, которого избили до смерти.



Подозреваемые в расправе задержаны – это двое ранее судимых улан-удэнцев, 26 и 30 лет. На допросах они дали признательные показания, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером 15 января вечером мужчина приехал в гости к знакомой женщине, живущей в квартире дома на улице Пищевая, и стал с ней употреблять спиртные напитки. Опьянев, мужчина стал вести себя вызывающе.



Хозяйка квартиры позвонила ранее судимому знакомому, попросила приехать и успокоить пьяного гостя. Молодой человек приехал с приятелем. Вдвоем они напали на мужчину, повалили на пол и нанесли множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела.



После этого они отнесли его в соседнюю квартиру, где оставили.



Ночью мужчина пытался выйти на улицу, однако возле подъезда потерял сознание и затем скончался от повреждений головного мозга. Тело утром обнаружили местные жители.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Обоих обвиняемых заключили под стражу.

