В Улан-Удэ выставили на продажу красивую дату свадьбы

Объявление, вероятно, разместили мошенники
В паблике crimburyatia опубликовали скриншот объявления о продаже в Улан-Удэ красивой даты регистрации брака на 22.02.2022. Как заявляет автор поста, красивая дата подкупает молодожёнов и пользуется большим спросом.
«Некоторые пары верят: если они поженятся в какой-то уникальный день, то их семейная жизнь будет сплошным счастьем. Особую магию молодожены видят в цифрах, а наступивший год богат на интересные даты с двойками. Самый большой спрос вызвал день 22.02.2022», - отмечалось в объявлении.
Больше всего пользователей Бурятии удивляют цены за регистрацию брака на символическую дату. По словам автора, продавец в личном диалоге запросил сумму в 50 тысяч рублей.
В комментариях люди удивлены тем, что можно продать абсолютно всё, даже дату бракосочетания:
«Ну, идиотизм зашкаливает, конечно, дошло и до Бурятии», «Никто не купит придётся самому жениться», «И будет у вас два брака в жизни», «В этот день моя днюха! Могу тоже продать за 1000000р», «А че так можно было, что ли», «Скоро будут продавать дату развода и дату смерти».
На сегодняшний день объявления уже нет, совершил ли продавец сделку – остаётся загадкой.
Отметим, подобные объявления появились по всей России: цены варьируются от 200 до 600 тысяч рублей. Возможно, даже найдутся люди, готовые за красивую дату отдать кругленькую сумму. Однако управление ЗАГС Москвы предупредила о мошенниках, продающих красивые даты на свадьбы, передаёт ТАСС.
Специалисты ЗАГС подчеркнули, что в случае отказа от регистрации брака занятый слот не освобождается, он остается закреплённым за парой, подавшей заявление, до назначенной даты.
Торговая платформа пытается бороться с такими объявлениями, об этом сообщила интернет-порталу BFM.RU представитель пресс-службы «Авито» Мария Сенькова
- Как подсказали нам юристы, оформление идет на конкретных людей на конкретную дату. А просто саму дату без привязки к людям невозможно переуступить, перепродать и так далее. Поэтому, чтобы никого не вводить в заблуждение, чтобы никто не расстроился в самый важный день в будущем, мы решили отклонять все такие объявления, - рассказала Сенькова.
Специалисты ЗАГС советуют горожанам не следовать убеждениям мошенников о возможности покупки даты и выбирать другие свободные места в отделах ЗАГС, Дворцах бракосочетания и центрах госуслуг «Мои Документы».
Так что, вероятно, в Бурятии, то самое объявление, опубликованное 19 января с продажей даты свадьбы, также было уловкой со стороны мошенников.
В Улан-Удэ выставили на продажу красивую дату свадьбы
Происшествия, Фото:
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Объявление, вероятно, разместили мошенники
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