Стрелявший не расплатился за алкоголь
Полицейские Иркутска задержали молодого человека, устроившего стрельбу в магазине, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В субботу, 15 января, в магазин на улице Дзержинского зашёл неизвестный. Он взял с витрины бутылку спиртного, не расплатился и на выходе выстрелил в потолок. Продавец сразу же позвонила в полицию.
- Прибывшие на место оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили злоумышленника. Им оказался 18-летний иркутянин. По предварительной информации, он произвел выстрел из пневматического пистолета. Свой поступок объяснил тем, что находился в состоянии опьянения, - сообщили в Главном управлении МВД по региону.
В отношении нарушителя составлен протокол по части 2 статьи 20.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Стрельба из оружия в населённых пунктах или в других не отведенных для этого местах». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.
Пьяный иркутянин стрелял в магазине
Происшествия, Фото:
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