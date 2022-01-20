Пьяный иркутянин стрелял в магазине

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Стрелявший не расплатился за алкоголь



Полицейские Иркутска задержали молодого человека, устроившего стрельбу в магазине, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В субботу, 15 января, в магазин на улице Дзержинского зашёл неизвестный. Он взял с витрины бутылку спиртного, не расплатился и на выходе выстрелил в потолок. Продавец сразу же позвонила в полицию.



- Прибывшие на место оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили злоумышленника. Им оказался 18-летний иркутянин. По предварительной информации, он произвел выстрел из пневматического пистолета. Свой поступок объяснил тем, что находился в состоянии опьянения, - сообщили в Главном управлении МВД по региону.



В отношении нарушителя составлен протокол по части 2 статьи 20.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Стрельба из оружия в населённых пунктах или в других не отведенных для этого местах». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.





