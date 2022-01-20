Мужчина ловил омуль самодельным сачком
В Северо-Байкальском районе Бурятии мировой судья вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который выловил восемь омулей во время нереста.
Мужчина признан виновным по статье Уголовного кодекса «Незаконный вылов водных биоресурсов, совершённый в местах нереста и на миграционных путях к нему».
- В октябре 2021 году мужчина, зная о запрещённом (нерестовом) периоде, на берегу реки Верхняя Ангара при помощи самодельного рыболовного сачка незаконно выловил восемь экземпляров байкальского омуля. Рыбу он планировал использовать для собственных нужд, но был задержан сотрудниками транспортной полиции, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным полностью.
Суд назначил ему исправительные работы сроком на восемь месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства условно.
Приговор в законную силу не вступил.
В Бурятии действует запрет на вылов байкальского омуля. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одной особи (независимо от массы) в период нереста составляет 7 280 рублей.
Жителя Бурятии осудили за восемь омулей
Происшествия, Фото:
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