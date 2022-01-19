Главное следственное управление СК России раскрыло убийство улан-удэнца

Передать уголовное дело из Бурятии в Москву поручил председатель Следственного комитета России



Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Бурятии, обвиняемого в убийстве 22-летнего молодого человека.



Преступление произошло в июле 2019 года. По версии следствия, обвиняемый в районе реки Уда в Улан-Удэ поссорился с ранее незнакомым 22-летним молодым человеком. В результате он нанёс юноше удары колюще-режущим предметом и убил его.



Мать убитого молодого человека обратилась на личный приём председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Она пожаловалась на волокиту при расследовании уголовного дела, на то, что на протяжении полутора лет бурятские следователи так и не установили убийцу сына.



По поручению Бастрыкина уголовное дело было передано из Бурятии в главное следственное управление СК России.



- После передачи уголовного дела следователями в кратчайшие сроки проведён значительный объем следственных действий и экспертных исследований. Расследование данного уголовного дела осложнялось значительной давностью произошедшего, отсутствием очевидцев преступления, а также наличием на первоначальном этапе следствия версии о некриминальном характере смерти потерпевшего. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к смерти потерпевшего, - сообщили в Следственном комитете России.



Уголовное дело передано для направления в суд.

