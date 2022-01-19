В пригороде Улан-Удэ неизвестный сбил водоколонку

Недавно водоколонку отремонтировали



11 января возле отдела пенсионного фонда в селе Иволгинск неизвестный сбил водоколонку. Рядом лежали обломки пластика от бампера. Сама колонка наклонилась от удара.



18 января её отремонтировали, сообщили в группе «Иволга-инфо. 24/7». Здесь также опубликовали фотографии работающей водоколонки, доказав, что вода бежит исправно.

