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В пригороде Улан-Удэ неизвестный сбил водоколонку

В пригороде Улан-Удэ неизвестный сбил водоколонку
Происшествия,  Фото:"Иволга-инфо"
Недавно водоколонку отремонтировали

11 января возле отдела пенсионного фонда в селе Иволгинск неизвестный сбил водоколонку. Рядом лежали обломки пластика от бампера. Сама колонка наклонилась от удара.

18 января её отремонтировали, сообщили в группе «Иволга-инфо. 24/7». Здесь также опубликовали фотографии работающей водоколонки, доказав, что вода бежит исправно.
ДТП

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