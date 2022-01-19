Родители в полицию не обращались
Полицейские в Иркутской области ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором две школьницы наносят удары сверстнице.
Информация была незамедлительно проверена, все участники конфликта установлены, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Как выяснилось, инцидент произошёл несколько дней назад в одном из общежитий города Саянск. Девочки учатся в одной школе, на профилактическом учёте по делам несовершеннолетних не состоят. Родители пострадавшего ребёнка в полицию не обращались.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, будет дана правовая оценка родителям за исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В Иркутской области школьницы избили сверстницу и выложили видео в соцсети
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