В Иркутской области школьницы избили сверстницу и выложили видео в соцсети

Родители в полицию не обращались



Полицейские в Иркутской области ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором две школьницы наносят удары сверстнице.



Информация была незамедлительно проверена, все участники конфликта установлены, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Как выяснилось, инцидент произошёл несколько дней назад в одном из общежитий города Саянск. Девочки учатся в одной школе, на профилактическом учёте по делам несовершеннолетних не состоят. Родители пострадавшего ребёнка в полицию не обращались.



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Кроме того, будет дана правовая оценка родителям за исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

