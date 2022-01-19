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В Бурятии на пожаре женщина обожгла ноги

В Бурятии на пожаре женщина обожгла ноги
Происшествия, 
Пожар произошёл в пригородном Эрхирике

Поздним вечером 18 января на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в жилом доме в посёлке Эрхирик Заиграевского района Бурятии.

На момент прибытия пожарных возгорание уже потушили местные жители. В доме оказались повреждены потолок и пол на общей площади 12 кв. м.

Пострадала женщина. Она получила ожоги ступней ног и была направлена в больницу.

- Предположительной причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 18 января в селе Хоринск на пожаре в жилом двухквартирном бревенчатом доме погиб 74-летний мужчина.


пожар

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