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Улан-удэнца, насмерть сбившего девочку, отправили за решётку

Улан-удэнца, насмерть сбившего девочку, отправили за решётку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пьяный водитель на скорости выехал на тротуар и сбил двух школьниц

Суд вынес приговор 41-летнему улан-удэнцу, который, будучи пьяным, сбил двух 13-летних девочек, одну из них насмерть.

Мужчина признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в июне 2020 года в посёлке Забайкальский. Мужчина весь день распивал спиртное, а вечером сел за руль своего автомобиля Mazda Familia и поехал в магазин. На улице Совхозная на большой скорости пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил двух 13-летних девочек. Школьницы возвращались домой. Одна девочка скончалась на месте. Вторая девочка с многочисленными травмами была доставлена в больницу. Также тяжело пострадал пассажир, находившийся в машине.

Сам водитель легко отделался, госпитализация ему не понадобилась.


Приговором суда водителю назначено пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишён водительских прав на 2,5 года.

Удовлетворены исковые требования о взыскании с мужчины в пользу потерпевших 800 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.

Приговор уже вступил в законную силу.
ДТП смерть

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