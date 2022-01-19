Молодого человека обнаружили в поезде
В Иркутской области транспортные полицейские задержали молодого человека, находившегося в федеральном розыске. 24-летний житель Ульяновской области ехал в скором поезде, когда его выявили при помощи систем мониторинга.
Молодой человек был объявлен в розыск по обвинению в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Парня задержали и передали в орган, объявивший его в розыск, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области задержали находившегося в розыске ульяновца
Происшествия, Фото:
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