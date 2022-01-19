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Житель Иркутской области подарил мошенникам больше миллиона рублей

Житель Иркутской области подарил мошенникам больше миллиона рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Жертва аферистов надеялся заработать, ничего не делая

Жителю Ольхонского района Иркутской области позвонила неизвестная женщина, представилась менеджером финансовой компании и предложила заработать на инвестиционной платформе, привлекая личные сбережения. Поверив, мужчина в течение недели перечислил аферистам крупную сумму денег, взятые в кредит. Сумма ущерба составила свыше 1.2 миллиона рублей.

- Когда мужчина хотел уже вывести денежные средства, номер телефона «брокера» оказался недоступен. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился за помощью в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Рассказ потерпевшего записали на видео. Мужчина обратился к жителям с призывом не верить сомнительным звонкам от «брокеров»

- Мне позвонила женщина, представилась сотрудницей банка. Она обратилась ко мне по имени и отчеству, поэтому сомнений у меня не возникло. Она предложила мне быстрый заработок, сначала я отказывался, но потом согласился, так как она оказывала на меня психологическое давление на мою семью, детей, чтобы они жили в достатке. Я переводил деньги на разные номера телефонов, в общем я перевёл 1 миллион 235 тысяч рублей и потом понял, что это были мошенники. Не попадайтесь на эти уловки, - обратился мужчина.

В свою очередь, сотрудники полиции призывают жителей быть особо осторожными при получении звонков от неизвестных абонентов, предлагающих выгоду при вложении средств. Зачастую так действуют мошенники, не имеющие никакого отношения к реальным торговым площадкам.
мошенничество

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