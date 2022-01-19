В Бурятии грабители вломились ночью к пенсионерам и требовали накормить их

Пьяные мужчина и женщина ввалились в чужой дом, разбудив хозяев



В Селенгинском районе Бурятии полицейские вернули пенсионеру телевизор, который унесла дерзкая грабительница.



4 января 34-летняя жительница села Гусиное Озеро приехала в Гусиноозёрск, где встретилась с 37-летним местным жителем. Пара распивала спиртные напитки. Ночью, блуждая по улицам города, мужчина предложил женщине зайти погреться к супружеской паре пенсионеров. С ними ранее он жил по соседству.



Воспользовавшись незапертой дверью, собутыльники зашли в дом. Разбудив пожилых хозяев, стали требовать налить им чай и накрыть на стол.



Пенсионерка попросила незваных гостей покинуть дом. Испугавшись агрессивного поведения мужчины, она ушла в комнату.



Спустя некоторое время, услышав, что «гости» уходят, она обнаружила, что женщина украла новенький телевизор, стоящий в кухне. Телевизор несколько дней назад купил 73-летний хозяин дома в кредит.



Пенсионеры обратились в полицию.



В этот же день парочка была задержана. Телевизор вернули пенсионерам.



Полиция Бурятии просит не забывать запирайте двери на ночь.



