Пьяные мужчина и женщина ввалились в чужой дом, разбудив хозяев
В Селенгинском районе Бурятии полицейские вернули пенсионеру телевизор, который унесла дерзкая грабительница.
4 января 34-летняя жительница села Гусиное Озеро приехала в Гусиноозёрск, где встретилась с 37-летним местным жителем. Пара распивала спиртные напитки. Ночью, блуждая по улицам города, мужчина предложил женщине зайти погреться к супружеской паре пенсионеров. С ними ранее он жил по соседству.
Воспользовавшись незапертой дверью, собутыльники зашли в дом. Разбудив пожилых хозяев, стали требовать налить им чай и накрыть на стол.
Пенсионерка попросила незваных гостей покинуть дом. Испугавшись агрессивного поведения мужчины, она ушла в комнату.
Спустя некоторое время, услышав, что «гости» уходят, она обнаружила, что женщина украла новенький телевизор, стоящий в кухне. Телевизор несколько дней назад купил 73-летний хозяин дома в кредит.
Пенсионеры обратились в полицию.
В этот же день парочка была задержана. Телевизор вернули пенсионерам.
Полиция Бурятии просит не забывать запирайте двери на ночь.
В Бурятии грабители вломились ночью к пенсионерам и требовали накормить их
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кражи совершал самоуверенный вор
Однако полицейские оказались неплохими следопытами
Двух пожилых улан-удэнок пытались «развести» по известной схеме
«Тряхнуло» север
Мужчину заметили возле кафе
Аферисты с 23 номеров убеждали его перевести деньги на «безопасные» счета
Следователи разбираются в причинах, приведших ко взрыву и пожару
Очевидцы засняли инцидент в отделе полиции на видео
Пожар быстро смогли потушить
Наезд произошёл на федеральной трассе
Мужчина жёг траву на кладбище
Выжившего водителя привлекли к административной ответственности
Преступление произошло на фоне распития алкоголя
Происшествия, 18.01.2022
Молодой человек, ставший отцом, убил агрессивного гостя
Происшествия, 18.01.2022
Подземные толчки ощутили жители аймака Говь-Алтай