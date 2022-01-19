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В Бурятии грабители вломились ночью к пенсионерам и требовали накормить их

В Бурятии грабители вломились ночью к пенсионерам и требовали накормить их
Происшествия,  Фото:pexels.com
Пьяные мужчина и женщина ввалились в чужой дом, разбудив хозяев

В Селенгинском районе Бурятии полицейские вернули пенсионеру телевизор, который унесла дерзкая грабительница.

4 января 34-летняя жительница села Гусиное Озеро приехала в Гусиноозёрск, где встретилась с 37-летним местным жителем. Пара распивала спиртные напитки. Ночью, блуждая по улицам города, мужчина предложил женщине зайти погреться к супружеской паре пенсионеров. С ними ранее он жил по соседству.

Воспользовавшись незапертой дверью, собутыльники зашли в дом. Разбудив пожилых хозяев, стали требовать налить им чай и накрыть на стол.

Пенсионерка попросила незваных гостей покинуть дом. Испугавшись агрессивного поведения мужчины, она ушла в комнату.

Спустя некоторое время, услышав, что «гости» уходят, она обнаружила, что женщина украла новенький телевизор, стоящий в кухне. Телевизор несколько дней назад купил 73-летний хозяин дома в кредит.

Пенсионеры обратились в полицию.

В этот же день парочка была задержана. Телевизор вернули пенсионерам.

Полиция Бурятии просит не забывать запирайте двери на ночь.

кража

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