В Бурятии воровка пыталась запутать следы на снегу

Однако полицейские оказались неплохими следопытами



Утром 18 января в полицию с заявлением о квартирной краже обратилась 58-летняя жительница Закаменского района Бурятии. Неизвестный взломал входную дверь её дома и украл 36 тысяч рублей. Хозяйка дома в это время находилась в поликлинике, сообщили в МВД по Бурятии.



На место выехала следственно-оперативная группа. Уже через несколько часов подозреваемая была установлена и задержана. Ею оказалась 24-летняя родственница потерпевшей.



Девушка призналась, что проникла в дом и из серванта на кухне украла деньги. Она знала, где хранит сбережения хозяйка.



Затем воровка ещё долго блуждала по улицам, пытаясь запутать следы на снегу. Однако это не помогло: отпечатки обуви всё же сыграли свою роль в раскрытии преступления.



У подозреваемой изъяты все деньги – их она ещё не успела потратить. Ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась и раскаялась в содеянном.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



