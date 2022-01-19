Однако полицейские оказались неплохими следопытами
Утром 18 января в полицию с заявлением о квартирной краже обратилась 58-летняя жительница Закаменского района Бурятии. Неизвестный взломал входную дверь её дома и украл 36 тысяч рублей. Хозяйка дома в это время находилась в поликлинике, сообщили в МВД по Бурятии.
На место выехала следственно-оперативная группа. Уже через несколько часов подозреваемая была установлена и задержана. Ею оказалась 24-летняя родственница потерпевшей.
Девушка призналась, что проникла в дом и из серванта на кухне украла деньги. Она знала, где хранит сбережения хозяйка.
Затем воровка ещё долго блуждала по улицам, пытаясь запутать следы на снегу. Однако это не помогло: отпечатки обуви всё же сыграли свою роль в раскрытии преступления.
У подозреваемой изъяты все деньги – их она ещё не успела потратить. Ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась и раскаялась в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии воровка пыталась запутать следы на снегу
Происшествия, Фото:
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