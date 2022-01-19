В Улан-Удэ пенсионеркам попались ненастойчивые мошенники

Двух пожилых улан-удэнок пытались «развести» по известной схеме



За прошедшие сутки в отделе полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ зарегистрированы сразу два сообщения о мошеннических действиях по схеме «родственник в ДТП». В обоих случаях аферисты прекратили разговор со своими потенциальными жертвами после того, как узнали об отсутствии у них денег, рассказали в МВД по Бурятии.



Так, 17 января около девяти часов вечера в полицию обратилась 84-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что на стационарный телефон ей позвонил неизвестный. Представившись внуком, молодой человек сообщил, что попал в ДТП и ему срочно необходимы 800 тысяч рублей. Услышав ответ об отсутствии денег, он бросил трубку.



Пенсионерка добавила, что у неё, действительно, есть внук, но уже два года она не поддерживает с ним связь. После неожиданного звонка пожилая женщина сообщила о происшедшем дочери. Уже вскоре выяснилось, что с внуком всё в порядке, а собеседником бабушки оказался мошенник.



Аналогичный случай произошёл часом позже с 74-летней горожанкой. Звонившая, «внучка» рассказала, что переходила дорогу в неположенном месте, в результате чего спровоцировала ДТП. Чтобы избежать проблем с привлечением к уголовной ответственности, она попросила у пенсионерки 900 тысяч рублей. Наличных у бабушки не оказалось, и «внучка», не попрощавшись, оборвала разговор.



Тем временем внук пожилой женщины, находившийся у неё в квартире, сразу же позвонил сестре: девушка оказалась дома в целости и сохранности.





