 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

В Улан-Удэ пенсионеркам попались ненастойчивые мошенники

В Улан-Удэ пенсионеркам попались ненастойчивые мошенники
Происшествия,  Фото:pexels.com
Двух пожилых улан-удэнок пытались «развести» по известной схеме

За прошедшие сутки в отделе полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ зарегистрированы сразу два сообщения о мошеннических действиях по схеме «родственник в ДТП». В обоих случаях аферисты прекратили разговор со своими потенциальными жертвами после того, как узнали об отсутствии у них денег, рассказали в МВД по Бурятии.

Так, 17 января около девяти часов вечера в полицию обратилась 84-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что на стационарный телефон ей позвонил неизвестный. Представившись внуком, молодой человек сообщил, что попал в ДТП и ему срочно необходимы 800 тысяч рублей. Услышав ответ об отсутствии денег, он бросил трубку.

Пенсионерка добавила, что у неё, действительно, есть внук, но уже два года она не поддерживает с ним связь. После неожиданного звонка пожилая женщина сообщила о происшедшем дочери. Уже вскоре выяснилось, что с внуком всё в порядке, а собеседником бабушки оказался мошенник.

Аналогичный случай произошёл часом позже с 74-летней горожанкой. Звонившая, «внучка» рассказала, что переходила дорогу в неположенном месте, в результате чего спровоцировала ДТП. Чтобы избежать проблем с привлечением к уголовной ответственности, она попросила у пенсионерки 900 тысяч рублей. Наличных у бабушки не оказалось, и «внучка», не попрощавшись, оборвала разговор.

Тем временем внук пожилой женщины, находившийся у неё в квартире, сразу же позвонил сестре: девушка оказалась дома в целости и сохранности.


мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец воровал деликатесы из супермаркета
Улан-удэнец воровал деликатесы из супермаркета
Происшествия, 19.01.2022
Кражи совершал самоуверенный вор
В Бурятии воровка пыталась запутать следы на снегу
В Бурятии воровка пыталась запутать следы на снегу
Происшествия, 19.01.2022
Однако полицейские оказались неплохими следопытами
В Улан-Удэ пенсионеркам попались ненастойчивые мошенники
В Улан-Удэ пенсионеркам попались ненастойчивые мошенники
Происшествия, 19.01.2022
Двух пожилых улан-удэнок пытались «развести» по известной схеме
Читинец перевёл мошенникам 1,7 млн рублей
Читинец перевёл мошенникам 1,7 млн рублей
Происшествия, 19.01.2022
Аферисты с 23 номеров убеждали его перевести деньги на «безопасные» счета
В Улан-Удэ из-за взрыва на газовой АЗС возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ из-за взрыва на газовой АЗС возбудили уголовное дело
Происшествия, 19.01.2022
Следователи разбираются в причинах, приведших ко взрыву и пожару  
В Улан-Удэ хулиган оголился в отделе полиции
В Улан-Удэ хулиган оголился в отделе полиции
Происшествия, 19.01.2022
Очевидцы засняли инцидент в отделе полиции на видео
В Бурятии ранним утром горел магазин
В Бурятии ранним утром горел магазин
Происшествия, 19.01.2022
Пожар быстро смогли потушить
В Бурятии ищут водителя, сбившего пешехода
В Бурятии ищут водителя, сбившего пешехода
Происшествия, 19.01.2022
Наезд произошёл на федеральной трассе
В Иркутской области под лёд провалился экскаватора
В Иркутской области под лёд провалился экскаватора
Происшествия, 19.01.2022
Выжившего водителя привлекли к административной ответственности 
Забайкалка предстанет перед судом за убийство сожителя
Забайкалка предстанет перед судом за убийство сожителя
Происшествия, 19.01.2022
Преступление произошло на фоне распития алкоголя 
Житель Бурятии на празднике в честь рождения дочери совершил убийство
Житель Бурятии на празднике в честь рождения дочери совершил убийство
Происшествия, 18.01.2022
Молодой человек, ставший отцом, убил агрессивного гостя
В Монголии зафиксировали сильное землетрясение
В Монголии зафиксировали сильное землетрясение
Происшествия, 18.01.2022
Подземные толчки ощутили жители аймака Говь-Алтай

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^