«Тряхнуло» север
18 января 10:19 в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение. Эпицентр находился в 30 км от посёлка Северомуйск, сообщается в группе «Муя-инфо. 24/7».
Магнитуда землетрясения составила 3,1. Такие подземные толчки квалифицируются как незначительные.
- Толчки не ощущались, - уточнили в группе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели также в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9.
В Бурятии произошло очередное землетрясение
Происшествия, Фото:
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