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Читинец перевёл мошенникам 1,7 млн рублей

Читинец перевёл мошенникам 1,7 млн рублей
Происшествия,  Фото:pexels.com
Аферисты с 23 номеров убеждали его перевести деньги на «безопасные» счета

34-летнему читинцу в течение трёх дней звонили неизвестные с 23 различных номеров и представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

- Злоумышленники убеждали мужчины, что на его денежные средства покушаются мошенники и для сохранности их необходимо перевести на безопасный счёт. Потерпевший перевёл имеющиеся на счету 400 тысяч рублей, затем оформил три кредита на общую сумму 770 000 рублей и перевёл на другую карту, счёт которой также ему был указан неизвестными. Общая сумма ущерба составила 1 170 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

По факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
мошенничество

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