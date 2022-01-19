Аферисты с 23 номеров убеждали его перевести деньги на «безопасные» счета
34-летнему читинцу в течение трёх дней звонили неизвестные с 23 различных номеров и представлялись сотрудниками службы безопасности банка.
- Злоумышленники убеждали мужчины, что на его денежные средства покушаются мошенники и для сохранности их необходимо перевести на безопасный счёт. Потерпевший перевёл имеющиеся на счету 400 тысяч рублей, затем оформил три кредита на общую сумму 770 000 рублей и перевёл на другую карту, счёт которой также ему был указан неизвестными. Общая сумма ущерба составила 1 170 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
По факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Читинец перевёл мошенникам 1,7 млн рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Аферисты с 23 номеров убеждали его перевести деньги на «безопасные» счета
Следователи разбираются в причинах, приведших ко взрыву и пожару
Очевидцы засняли инцидент в отделе полиции на видео
Пожар быстро смогли потушить
Наезд произошёл на федеральной трассе
Мужчина жёг траву на кладбище
Выжившего водителя привлекли к административной ответственности
Преступление произошло на фоне распития алкоголя
Молодой человек, ставший отцом, убил агрессивного гостя
Подземные толчки ощутили жители аймака Говь-Алтай
Деревья вырубили за 113 микрорайоном
Заболели пациенты и медицинские работники
Незаконные лесорубы уничтожили множество сосен
Пострадавших нет
Автоавария случилась на «зебре»