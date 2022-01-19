Наезд произошёл на федеральной трассе
В Кабанском районе Бурятии неизвестный водитель сбил 46-летнего пешехода и скрылся.
Наезд произошёл 18 января около 6 часов утра на федеральной трассе «Байкал» в районе села Тресково.
- Водитель неустановленного автомобиля (предположительно, микрогрузовик белого цвета) совершил наезд на пешехода 1975 года рождения, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель с места ДТП скрылся, в настоящий момент ведётся его розыск.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 января в Улан-Удэ на улице Бабушкина на «зебре» сбили 82-летнюю пенсионерку.
В ноябре в Улан-Удэ у водителя, который также сбежал после того, как сбил пешехода, совесть проснулась через пять дней. Он сам пришёл в полицию с повинной.
В Бурятии ищут водителя, сбившего пешехода
Происшествия, Фото:
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