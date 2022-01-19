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С забайкальца взыскали затраты на тушение пожара

С забайкальца взыскали затраты на тушение пожара
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина жёг траву на кладбище

В апреле 2021 года житель Забайкальского края на кладбище в городе Сретенск поджёг сухую траву. В результате произошло возгорание на площади 2 га, которое удалось ликвидировать благодаря действиям сотрудникам пожарно-спасательной части.

Мужчина привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», его оштрафовали на две тысячи рублей.

Кроме того, по иску прокурора с виновника пожара взысканы деньги, затраченные на тушение пожара.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 
Забайкальский край

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