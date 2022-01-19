Мужчина жёг траву на кладбище
В апреле 2021 года житель Забайкальского края на кладбище в городе Сретенск поджёг сухую траву. В результате произошло возгорание на площади 2 га, которое удалось ликвидировать благодаря действиям сотрудникам пожарно-спасательной части.
Мужчина привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», его оштрафовали на две тысячи рублей.
Кроме того, по иску прокурора с виновника пожара взысканы деньги, затраченные на тушение пожара.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
С забайкальца взыскали затраты на тушение пожара
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар быстро смогли потушить
Наезд произошёл на федеральной трассе
Мужчина жёг траву на кладбище
Выжившего водителя привлекли к административной ответственности
Преступление произошло на фоне распития алкоголя
Молодой человек, ставший отцом, убил агрессивного гостя
Подземные толчки ощутили жители аймака Говь-Алтай
Деревья вырубили за 113 микрорайоном
Заболели пациенты и медицинские работники
Незаконные лесорубы уничтожили множество сосен
Пострадавших нет
Автоавария случилась на «зебре»
Из огня вынесли газовые баллоны
Трагедия произошла ночью
Спасатели были на связи с заблудившимся