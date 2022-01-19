В Иркутской области под лёд провалился экскаватора

Выжившего водителя привлекли к административной ответственности
Около 12:00 18 января в пожарно-спасательную службу МЧС Росси поступило сообщение о том, что на реке Куте в городе Усть-Куте под лёд провалился экскаватора.
Во время проведения работ водитель не рассчитал уклон, и техника по гравийному покрытию съехала с берега. Лёд не выдержал нагрузку более 25 тонн. Водитель при этом не пострадал. Он привлечён к административной ответственности.
- В настоящее время проводятся работы по извлечению техники из реки. Место провала огорожено, выставлены предупреждающие знаки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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