В Иркутской области под лёд провалился экскаватора

Около 12:00 18 января в пожарно-спасательную службу МЧС Росси поступило сообщение о том, что на реке Куте в городе Усть-Куте под лёд провалился экскаватора.Во время проведения работ водитель не рассчитал уклон, и техника по гравийному покрытию съехала с берега. Лёд не выдержал нагрузку более 25 тонн. Водитель при этом не пострадал. Он привлечён к административной ответственности.- В настоящее время проводятся работы по извлечению техники из реки. Место провала огорожено, выставлены предупреждающие знаки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.