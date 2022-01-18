В пригороде Улан-Удэ неизвестные рубят лес





«Чёрные» лесорубы валят лес прямо за городом, за 113-м микрорайоном Улан-Удэ. Об этом сообщил Telegram-канал Ньюбур.В администрации Улан-Удэ отреагировали на сообщение. Патрульная группа МБУ «Городское лесничество» экстренно выехала на место происшествия. За 113 кварталом, в местности Медвежья падь, были, действительно, обнаружены поваленные деревья.- Эта территория является частью Заудинского лесничества Тарбагатайского района. Информация о правонарушении передана главному лесничему Заудинского лесничества, - сообщили в администрации города.