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В пригороде Улан-Удэ неизвестные рубят лес
Происшествия,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Деревья вырубили за 113 микрорайоном

«Чёрные» лесорубы валят лес прямо за городом, за 113-м микрорайоном Улан-Удэ. Об этом сообщил Telegram-канал Ньюбур.

В администрации Улан-Удэ отреагировали на сообщение. Патрульная группа МБУ «Городское лесничество» экстренно выехала на место происшествия. За 113 кварталом, в местности Медвежья падь, были, действительно, обнаружены поваленные деревья.

- Эта территория является частью Заудинского лесничества Тарбагатайского района. Информация о правонарушении передана главному лесничему Заудинского лесничества, - сообщили в администрации города.




черные лесорубы

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