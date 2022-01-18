Заболели пациенты и медицинские работники
В терапевтическом отделении Иволгинской центральной районной больницы в Бурятии зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Заболели 15 пациентов и 10 медицинских работников, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
Все медицинские работники вакцинированы и ревакцинированы.
Проведено расследование, которое показало, что причиной распространения заболевания стал занос инфекции пациентом.
- В настоящее время в Иволгинской центральной районной больнице приняты все меры для предотвращения распространения заболевания, - уточнили в минздраве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в целом по республике продолжается рост заболеваемости COVID-19. Накануне стало известно о первых заболевших омикрон-штаммом.
- Исследования по изучению нового штамма коронавируса «омикрон» доказали, что данный возбудитель в пять-семь раз заразнее, чем предыдущие версии коронавируса, и может привести к новому росту заболеваемости. Инкубационный период заболевания, вызванного новым штаммом «омикрон», может составлять до трёх дней. Мутированный вирус «омикрон» способен приводить к тяжёлым формам болезни, в первую очередь, у непривитых лиц, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями и у пожилых, - пояснял ранее главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев.
В Бурятии произошла вспышка коронавируса в больнице
Происшествия, Фото:
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