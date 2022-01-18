В Иркутской области семь вагонов сошли с рельсов

Пострадавших нет



18 января в 10:24 мск на станции Тайшет в Иркутской области при проведении маневровых работ произошёл сход семи порожних вагонов, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.



Для ликвидации последствий происшествия оперативно привлекли восстановительные поезда станций Тайшет и Нижнеудинск. Пострадавших и угрозы экологии нет.



На график движения пассажирских поездов дальнего и пригородного следования инцидент не повлиял.

