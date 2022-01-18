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В Иркутской области семь вагонов сошли с рельсов

В Иркутской области семь вагонов сошли с рельсов
Происшествия,  Фото:pexels.com
Пострадавших нет

18 января в 10:24 мск на станции Тайшет в Иркутской области при проведении маневровых работ произошёл сход семи порожних вагонов, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Для ликвидации последствий происшествия оперативно привлекли восстановительные поезда станций Тайшет и Нижнеудинск. Пострадавших и угрозы экологии нет.

На график движения пассажирских поездов дальнего и пригородного следования инцидент не повлиял.
сход с рельсов

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