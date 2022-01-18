Пострадавших нет
18 января в 10:24 мск на станции Тайшет в Иркутской области при проведении маневровых работ произошёл сход семи порожних вагонов, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Для ликвидации последствий происшествия оперативно привлекли восстановительные поезда станций Тайшет и Нижнеудинск. Пострадавших и угрозы экологии нет.
На график движения пассажирских поездов дальнего и пригородного следования инцидент не повлиял.
В Иркутской области семь вагонов сошли с рельсов
Происшествия, Фото:
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