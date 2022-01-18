В Монголии зафиксировали сильное землетрясение

Подземные толчки ощутили жители аймака Говь-Алтай



В Монголии зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0. Толчки зафиксированы в 46 километрах к северу от административного центра Алтай аймака Говь-Алтай. Институт метеорологии и геофизики подтвердил, что землетрясение произошло в этом районе 17 января в 23:04.



По словам главы администрации аймака, подземные толчки ощутили жители города Алтай и сомоны, расположенные на границе.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», это не первое сильное землетрясение в этом районе. 23 декабря толчки магнитудой 5,1 были зарегистрированы в сомоне Халиун аймака Говь-Алтай.

