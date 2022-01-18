Подземные толчки ощутили жители аймака Говь-Алтай
В Монголии зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0. Толчки зафиксированы в 46 километрах к северу от административного центра Алтай аймака Говь-Алтай. Институт метеорологии и геофизики подтвердил, что землетрясение произошло в этом районе 17 января в 23:04.
По словам главы администрации аймака, подземные толчки ощутили жители города Алтай и сомоны, расположенные на границе.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», это не первое сильное землетрясение в этом районе. 23 декабря толчки магнитудой 5,1 были зарегистрированы в сомоне Халиун аймака Говь-Алтай.
В Монголии зафиксировали сильное землетрясение
Происшествия, Фото:
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