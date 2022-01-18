В Бурятии произошёл пожар на территории турбазы на Байкале

В ночь с 17 на 18 января произошёл пожар на базе отдыха в селе Гремячинск Прибайкальского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных горело строение склада, была угроза перехода огня на два гостевых дома и на лес.
Пожарные эвакуировали из огня два газовых баллона.
- Пожар ликвидировали силами пожарных, добровольных пожарных сельского поселения «Гремячинское» и базы отдыха «Байкал» минобороны – всего 13 человек и пять единиц техники. Активно в тушении возгорания участвовали и работники базы отдыха. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 50 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Основные конструкции склада выгорели полностью. Однако совместными усилиями не был допущен переход огня на гостевые дома и лес.
Причина возгорания устанавливается.
Отметим, случись на пожаре взрыв газовых баллонов (которые вовремя успели вынести), последствия были бы печальными. Только на прошлой неделе, 14 января, в результате взрыва газового баллона в микроавтобусе произошёл пожар на территории газовой заправки в Улан-Удэ. Шесть человек пострадали, двое из них попали в реанимацию.
В конце октября 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант. Позже стало известно, что в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.