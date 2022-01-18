В Бурятии произошёл пожар на территории турбазы на Байкале









- Пожар ликвидировали силами пожарных, добровольных пожарных сельского поселения «Гремячинское» и базы отдыха «Байкал» минобороны – всего 13 человек и пять единиц техники. Активно в тушении возгорания участвовали и работники базы отдыха. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 50 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Основные конструкции склада выгорели полностью. Однако совместными усилиями не был допущен переход огня на гостевые дома и лес.



Причина возгорания устанавливается. - Пожар ликвидировали силами пожарных, добровольных пожарных сельского поселения «Гремячинское» и базы отдыха «Байкал» минобороны – всего 13 человек и пять единиц техники. Активно в тушении возгорания участвовали и работники базы отдыха. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 50 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Основные конструкции склада выгорели полностью. Однако совместными усилиями не был допущен переход огня на гостевые дома и лес.Причина возгорания устанавливается.













В ночь с 17 на 18 января произошёл пожар на базе отдыха в селе Гремячинск Прибайкальского района Бурятии.На момент прибытия пожарных горело строение склада, была угроза перехода огня на два гостевых дома и на лес.Пожарные эвакуировали из огня два газовых баллона.