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В Бурятии в сгоревшей комнате на диване нашли труп

В Бурятии в сгоревшей комнате на диване нашли труп
Происшествия, 
Трагедия произошла ночью

Ночью 18 января в селе Хоринск в Бурятии на пожаре в жилом двухквартирном бревенчатом доме нашли тело погибшего 74-летнего мужчины.

- На момент прибытия пожарных дом был сильно задымлён. На ликвидацию открытого горения потребовалось 12 минут. В результате пожара выгорела комната на площади 6 кв.м. В ходе тушения возгорания было обнаружено тело мужчины 1947 года рождения без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В группе «Хоринск-инфо» уточняет, что сгорела гостиная. Погибший – хозяин квартиры, его тело пожарные нашли на диване.

Причина пожара устанавливается. Предположительно, всё произошло из-за того, что хозяин дома курил, лёжа на диване.

Жильцы соседней квартиры не пострадали.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 января в Бурятии произошли пожары, унёсшие жизни двух человек. Погибли житель села Бичура, а также мужчина в сгоревшем доме на улице Медная в Улан-Удэ.


пожар смерть

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