Работник угнал спецтехнику, поленившись пешком идти за водой
В Закаменском районе Бурятии работник угнал и повредил фронтальный погрузчик с лесоделяны в Шара-Азаргинском участковом лесничестве.
31-летний работник лесозаготовительной организации занимался на участке уборкой порубочных остатков. На спецтехнике мужчина решил съездить за водой на реку в километре от деляны. Не спросив разрешения у механика и не имея права управления спецтехникой, он сел раз руль.
На обратном пути при заезде на гору водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Из-за повреждения радиатора завести автомобиль он не смог и бросил его, пешком добравшись до деляны.
Лишь наутро работник сообщил о происшедшем механику, тот – руководителю лесозаготовительной организации. Директор обратился с заявлением в полицию.
- Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость за разбойное нападение. Пару лет назад он освободился из мест лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии работник угнал и сломал фронтальный погрузчик
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работник угнал спецтехнику, поленившись пешком идти за водой
У пропавших рыбаков, как выяснилось, сломался снегоход
Сами деревья «чёрный лесоруб» даже не планировал забирать
Также мужчину лишили водительских прав
На троих они имеют 22 судимости
Мужчина поверил, что принимает участие в поимке мошенников
После остановки водитель запер двери и категорически отказывался выходить из автомобиля
Полицейские задержали 60-летнего наркомана в подъезде
Мужчина скончался от потери крови
Мужчина незаметно взял гаджет и сдал в ломбард
В Могочинском районе произошло столкновение грузового поезда и легковушки
Аферисты обманули мужчину, пообещав дополнительный заработок
Убийство произошло на Старый Новый год
Мужчина украл велосипед, спрятал его, но потом не нашёл
Пожилая женщина погибла, поскольку не могла самостоятельно передвигаться