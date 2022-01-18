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В Бурятии работник угнал и сломал фронтальный погрузчик

В Бурятии работник угнал и сломал фронтальный погрузчик
Происшествия,  Фото:pexels.com
Работник угнал спецтехнику, поленившись пешком идти за водой

В Закаменском районе Бурятии работник угнал и повредил фронтальный погрузчик с лесоделяны в Шара-Азаргинском участковом лесничестве.

31-летний работник лесозаготовительной организации занимался на участке уборкой порубочных остатков. На спецтехнике мужчина решил съездить за водой на реку в километре от деляны. Не спросив разрешения у механика и не имея права управления спецтехникой, он сел раз руль.

На обратном пути при заезде на гору водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Из-за повреждения радиатора завести автомобиль он не смог и бросил его, пешком добравшись до деляны.

Лишь наутро работник сообщил о происшедшем механику, тот – руководителю лесозаготовительной организации. Директор обратился с заявлением в полицию.

- Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость за разбойное нападение. Пару лет назад он освободился из мест лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

угон

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