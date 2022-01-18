В Бурятии на Байкале спасли двух рыбаков

У пропавших рыбаков, как выяснилось, сломался снегоход



В Бурятии спасены два рыбака, рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде.



Информация поступила в поисково-спасательное подразделение Байкальского поисково-спасательного отряда, расположенное в городе Северобайкальск, вечером 14 января. Жена одного из мужчин сообщила, что они уехали рыбачить на снегоходе 9 января, а к назначенному сроку не вернулись.

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Утром 15 января из Северобайкальска вышло судно на воздушной подушке «Хивус» с тремя спасателями и полицейским на борту.

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- Движение по акватории озера Байкал в период ледостава представляет особые сложности. Лёд тонкий, технику он не выдерживает, судно на воздушной подушке проваливается, обледеневает, тяжелеет, ему сложно выбраться на ледовое поле. Возле берега лёд крепче, но там много торосов, что тоже представляет опасность для «подушки», — рассказал спасатель 1 класса Александр Чеглаков.

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Около пяти часов вечера спасатели обнаружили рыбаков на льду Байкала в 76 километрах к югу от подразделения. Они шли пешком в трёх километрах от берега в районе губы Болсодей.



Выяснилось, что у мужчин сломался снегоход, они оставили его у зимовья и приняли решение выходить пешком по льду. До ближайшей базы, расположенной на мысе Котельниковский, им оставалось ещё около 15 км.

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Спасатели забрали мужчин. В связи с темным временем суток все заночевали на мысе Котельниковском, утром пострадавшие были доставлены в село Байкальское. Их передали родственникам в удовлетворительном состоянии.

