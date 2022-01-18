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В Бурятии мужчина уничтожил лиственницы ради коры

В Бурятии мужчина уничтожил лиственницы ради коры
Происшествия,  Фото:pexels.com
Сами деревья «чёрный лесоруб» даже не планировал забирать

15 января в Бичурском районе Бурятии мужчина незаконно срубил пять лиственниц. Произошло на территории участкового лесничества в 30 километрах от села Потанино. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 260 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно отправились оперативники уголовного розыска. Совместно с лесничими они задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний неработающий, ранее не судимый житель Забайкальского края.

- С места происшествия изъяты шесть кубометров древесины, бензопила и автомашина. Как задержанный рассказал следователю, деревья он срубил не для заготовки древесины: ему необходима была кора. Из неё мужчина планировал добыть смолу, переработать ее в жевательную серу и сбыть. Заготовленную древесину мужчина намеревался оставить в лесу, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка в особо крупном размере». Ведётся следствие.
черные лесорубы

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