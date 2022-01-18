Сами деревья «чёрный лесоруб» даже не планировал забирать
15 января в Бичурском районе Бурятии мужчина незаконно срубил пять лиственниц. Произошло на территории участкового лесничества в 30 километрах от села Потанино. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 260 тысяч рублей.
На место происшествия незамедлительно отправились оперативники уголовного розыска. Совместно с лесничими они задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний неработающий, ранее не судимый житель Забайкальского края.
- С места происшествия изъяты шесть кубометров древесины, бензопила и автомашина. Как задержанный рассказал следователю, деревья он срубил не для заготовки древесины: ему необходима была кора. Из неё мужчина планировал добыть смолу, переработать ее в жевательную серу и сбыть. Заготовленную древесину мужчина намеревался оставить в лесу, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка в особо крупном размере». Ведётся следствие.
В Бурятии мужчина уничтожил лиственницы ради коры
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работник угнал спецтехнику, поленившись пешком идти за водой
У пропавших рыбаков, как выяснилось, сломался снегоход
Сами деревья «чёрный лесоруб» даже не планировал забирать
Также мужчину лишили водительских прав
На троих они имеют 22 судимости
Мужчина поверил, что принимает участие в поимке мошенников
После остановки водитель запер двери и категорически отказывался выходить из автомобиля
Полицейские задержали 60-летнего наркомана в подъезде
Мужчина скончался от потери крови
Мужчина незаметно взял гаджет и сдал в ломбард
В Могочинском районе произошло столкновение грузового поезда и легковушки
Аферисты обманули мужчину, пообещав дополнительный заработок
Убийство произошло на Старый Новый год
Мужчина украл велосипед, спрятал его, но потом не нашёл
Пожилая женщина погибла, поскольку не могла самостоятельно передвигаться