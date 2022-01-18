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Жителю Бурятии назначили обязательные работы за «пьяную» езду

Жителю Бурятии назначили обязательные работы за «пьяную» езду
Происшествия,  Фото:pexels.com
Также мужчину лишили водительских прав

Житель города Кяхта в августе 2019 года привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, за что был лишён прав. Несмотря на это, в октябре 2021 года он ночью вновь сел за руль пьяным.

Нарушителя остановили сотрудники ДПС. Согласно результату освидетельствования, содержание алкоголя при выдохе составило 0,18 мг/л. Теперь на мужчину возбудили уже уголовное дело.

В судебном заседании горожанин признал вину в полном объёме, раскаялся в содеянном. Решением суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, также его лишили водительских прав на два года.

- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда. 
водители алкогольное опьянение

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