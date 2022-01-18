Жителю Бурятии назначили обязательные работы за «пьяную» езду

Также мужчину лишили водительских прав



Житель города Кяхта в августе 2019 года привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, за что был лишён прав. Несмотря на это, в октябре 2021 года он ночью вновь сел за руль пьяным.



Нарушителя остановили сотрудники ДПС. Согласно результату освидетельствования, содержание алкоголя при выдохе составило 0,18 мг/л. Теперь на мужчину возбудили уже уголовное дело.



В судебном заседании горожанин признал вину в полном объёме, раскаялся в содеянном. Решением суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, также его лишили водительских прав на два года.



- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

