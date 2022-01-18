Мужчина поверил, что принимает участие в поимке мошенников
В полицию обратился 53-летний житель Казачинско-Ленского района Иркутской области. В канун нового года мужчине позвонили лжебанкиры и сообщили, что неизвестные пытаются похитить сбережения с его карты. Они попросили помочь изобличить недобропорядочных коллег. В итоге потерпевший лишился одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Мужчине предложили оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счёт». Принять участие в операции по поимке так называемых мошенников он согласился, однако решил отложить свои действия в связи с очередным отъездом на вахту. Вернувшись, он обнаружил порядка 20 пропущенных вызовов на своём мобильном. Вскоре псевдоспециалистам вновь удалось дозвониться до мужчины и убедить его подтвердить операцию о переводе денежных средств. Через пару дней мужчина зашёл в личный кабинет, увидел кредит, позвонил на телефон горячей линии банка и узнал, что стал жертвой обмана, - говорится в сообщении ведомства.
Как оказалось, ранее гражданин слышал о таком способе обмана, но, находясь под психологическим давлением, поверил телефонным аферистам.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.
Житель Иркутской области перевёл мошенникам миллион рублей
Происшествия, Фото:
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