В Иркутской области пьяный водитель без прав устроил гонки с полицией

После остановки водитель запер двери и категорически отказывался выходить из автомобиля



Вечером 16 января в Ангарском районе сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали нетрезвого водителя, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Всё началось на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» ещё в Усольском районе, когда инспекторы дорожно-патрульной службы подали сигнал об остановке водителю автомобиля «Тойота Королла». Однако водитель требования полицейских проигнорировал и продолжил движение.



На 1843 километре трассы автомобиль также попытались остановить уже инспекторы ГИБДД Ангарска. Их требования водитель также проигнорировал.



В ходе совместной погони инспекторы блокировали автомобиль в Ангарском районе. Мужчина запер двери и категорически отказывался выходить из автомобиля.



- В соответствии с федеральным законом «О полиции» в отношении нарушителя были применены физическая сила и специальные средства, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области.



Водителем оказался 41-летний житель Шелеховского района. Он управлял автомобилем с явными признаками опьянения и не имел водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.



На нарушителя составлен административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования, за который предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, на мужчины составлены протоколы за управление машиной без соответствующего удостоверения и невыполнение требований об остановке.



Автомобиль лихача помещён на специализированную стоянку.



