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Пожилого улан-удэнца поймали с героином

Пожилого улан-удэнца поймали с героином
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские задержали 60-летнего наркомана в подъезде

15 января в подъезде дома полицейские задержали 60-летнего улан-удэнца. В кармане его куртки изъяли пластиковую бутылочку, в которой находилось наркотическое средство опийного происхождения. В результате экспертизы было выявлено, что это более двух граммов героина, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На допросе мужчина рассказал, что героин купил в Иркутске и перевёз в Улан-Удэ для употребления.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление

Проходить освидетельствование на предмет наркотиков мужчина отказался. На него оформили протокол, и суд назначил ему административный арест на пять суток.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до трёх лет лишения свободы.

Отметим, героин в Бурятии выявляют нечасто. Основные наркопреступления связаны с наркотиками растительного происхождения, а также «синтетикой». 
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