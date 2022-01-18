Полицейские задержали 60-летнего наркомана в подъезде
15 января в подъезде дома полицейские задержали 60-летнего улан-удэнца. В кармане его куртки изъяли пластиковую бутылочку, в которой находилось наркотическое средство опийного происхождения. В результате экспертизы было выявлено, что это более двух граммов героина, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На допросе мужчина рассказал, что героин купил в Иркутске и перевёз в Улан-Удэ для употребления.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление
Проходить освидетельствование на предмет наркотиков мужчина отказался. На него оформили протокол, и суд назначил ему административный арест на пять суток.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до трёх лет лишения свободы.
Отметим, героин в Бурятии выявляют нечасто. Основные наркопреступления связаны с наркотиками растительного происхождения, а также «синтетикой».
Пожилого улан-удэнца поймали с героином
Происшествия, Фото:
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