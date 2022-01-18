Пожилого улан-удэнца поймали с героином

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Полицейские задержали 60-летнего наркомана в подъезде



15 января в подъезде дома полицейские задержали 60-летнего улан-удэнца. В кармане его куртки изъяли пластиковую бутылочку, в которой находилось наркотическое средство опийного происхождения. В результате экспертизы было выявлено, что это более двух граммов героина, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На допросе мужчина рассказал, что героин купил в Иркутске и перевёз в Улан-Удэ для употребления.



Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление



Проходить освидетельствование на предмет наркотиков мужчина отказался. На него оформили протокол, и суд назначил ему административный арест на пять суток.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до трёх лет лишения свободы.



Отметим, героин в Бурятии выявляют нечасто. Основные наркопреступления связаны с наркотиками растительного происхождения, а также «синтетикой».

