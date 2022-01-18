Забайкалка убила сожителя ударом ножа в плечо

Мужчина скончался от потери крови



56-летняя жительница села Бутиха Тунгокоченского района Забайкальского края подозревается умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



По данным следствия, 16 января около 11:30 в селе Бутиха подозреваемая во время конфликта со своим 55-летним сожителем ударила его ножом в плечо. Увидев, что у мужчины идёт кровь, женщина обратилась к местному фельдшеру, который, придя по вызову, констатировал смерть потерпевшего. По данным судмедэксперта, смерть мужчины наступила потери крови.



- Следователи задержали женщину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. В ходе осмотра места происшествия изъяты следы, имеющие значение для расследования дела, в ходе обыска по месту жительства женщины изъят нож, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

