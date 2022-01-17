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Шесть раз судимый забайкалец попался на краже

Шесть раз судимый забайкалец попался на краже
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина незаметно взял гаджет и сдал в ломбард

В отдел полиции Читы обратилась местная жительница и сообщила о краже телефона.

Накануне супруги принимали своего знакомого. После его ухода женщина обнаружила пропажу сотового телефона стоимостью около восьми тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

- Полицейские установили причастность к преступлению 40-летнего гостя. Выяснилось, что уходя из дома потерпевшей, злоумышленник незаметно взял телефон мужа заявительницы и по пути домой сдал его в ломбард, - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. До этого подозреваемый был судим шесть раз.
кража

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